CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

JSatl - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1021
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
JSatl.mq5 (6.8 KB) visualização
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador é um filtro digital híbrido SATL (Slow Adaptive Trend Line) e semelhante à média adaptativa JMA.

A fórmula para o cálculo desta média é da seguinte forma:

JSATL[bar] = JMA(SATL(PRICE[bar]))

Onde:

  • SATL() — valor do filtro digital SATL;
  • JMA() — algoritmo da média adaptativa JMA;
  • PRICE[] — valor das séries de preços.
  • bar — número da barra atual.

Uma média JMA adicional é usada para evitar que o indicador se execute em cada movimento de mercado aleatório.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador JSatl

Fig.1. Indicador JSatl

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16144

STLMCandle STLMCandle

Filtro digital STLM em forma de vela.

SlipPage SlipPage

Cálculo do deslizamento das transações na moeda da conta.

AFL_WinnerV2 AFL_WinnerV2

O indicador AFL_WinnerV2 identifica uma mudança de tendência por áreas de reversão estabelecidas em -50 / + 50

XChannel_HTF XChannel_HTF

Indicador XChannel com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.