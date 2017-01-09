Participe de nossa página de fãs
O indicador é um filtro digital híbrido SATL (Slow Adaptive Trend Line) e semelhante à média adaptativa JMA.
A fórmula para o cálculo desta média é da seguinte forma:
JSATL[bar] = JMA(SATL(PRICE[bar]))
Onde:
- SATL() — valor do filtro digital SATL;
- JMA() — algoritmo da média adaptativa JMA;
- PRICE[] — valor das séries de preços.
- bar — número da barra atual.
Uma média JMA adicional é usada para evitar que o indicador se execute em cada movimento de mercado aleatório.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador JSatl
