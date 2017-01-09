O indicador é um filtro digital híbrido SATL (Slow Adaptive Trend Line) e semelhante à média adaptativa JMA.

A fórmula para o cálculo desta média é da seguinte forma:

JSATL[bar] = JMA(SATL(PRICE[bar]))



Onde:

SATL() — valor do filtro digital SATL;

JMA() — algoritmo da média adaptativa JMA;

PRICE[] — valor das séries de preços.

bar — número da barra atual.

Uma média JMA adicional é usada para evitar que o indicador se execute em cada movimento de mercado aleatório.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador JSatl