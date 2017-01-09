Dieser Indikator ist ein Hybride des SATL (Slow Adaptive Trend Line) Digitalfilters und der JMA analogen adaptiven Mittelung.

Dieser Durchschnitt wird wie folgt berechnet:

JSATL[bar] = JMA(SATL(PRICE[bar]))



wobei:

SATL() — Wert des SATL Digitalfilters;

JMA() — JMA adaptiver Glättungsalgorithmus;

PRICE[] — Preiszeitreihenwert.

Balken — aktueller Balkenindex.

Eine zusätzliche JMA Glättung wird verwendet um zu vermeiden, dass der Indikator bei zufälligen Marktbewegungen gleich reagiert.

Der Indikator verwendet die CJJMA Klasse der SmoothAlgorithms.mqh Bibliothek. Die Arbeit mit dieser Klasse wurde detailliert im Artikel "Mittelung von Preisreihen für die sofortige Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.

Abb.1. Der JSatl Indikator