这个指标是SATL (慢速适应性趋势线) 数字过滤器和 JMA模拟适应性平均的混合体。
这里的平均是按以下方式计算的:
JSATL[bar] = JMA(SATL(PRICE[bar]))
其中:
- SATL() — SATL 数字过滤器的值；
- JMA() — JMA 适应性平滑算法；
- PRICE[] — 价格序列数值；
- bar — 当前柱的索引；
使用了额外的JMA平滑以防止指标在随机市场变化中的波动。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的 CJJMA 类，使用这个类的方法在文章 "不使用额外的缓冲区进行价格序列平均的中间结算" 中有所描述。
图1. JSatl 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16144
