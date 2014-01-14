Autor real:

Vladimir Kravchuk

"Nuevo método de adaptación de seguimiento de tendencia y los ciclos del mercado"



Slow Adaptive Trend Line (SATL) se forma con el filtro digital de baja frecuencia FLF-2.

El filtro FLF-2 sirve para suprimir los ruidos y los ciclos de mercado con períodos de oscilación más largos. Los Filtros de baja frecuencia FLF-1 y FLF-2 proporcionan una atenuación en la banda de parada con no menos de 40 dB y absolutamente no distorsionan la amplitud y la fase de entrada discontinua de las series de precios en el paso de banda(ancho de banda).



Estas propiedades de los filtros digitales proporcionan una mejora significativa (en comparación con la media movil simple) de supresión de ruido que a su vez permite reducir drásticamente la probabilidad de aparición de señales "falsas" para comprar y vender.

No hay análogos a SATL entre los instrumentos técnicos ampliamente conocidos. No es una "media" movil, pero las lineas adaptativas solo estiman las tendencias a largo plazo.

A diferencia de la media movil, SATL no tiene ningún desfase con respecto a los precios actuales.





Coeficientes del filtro SATL





