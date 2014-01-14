Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
SATL - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1507
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Vladimir Kravchuk
"Nuevo método de adaptación de seguimiento de tendencia y los ciclos del mercado"
Slow Adaptive Trend Line (SATL) se forma con el filtro digital de baja frecuencia FLF-2.
El filtro FLF-2 sirve para suprimir los ruidos y los ciclos de mercado con períodos de oscilación más largos. Los Filtros de baja frecuencia FLF-1 y FLF-2 proporcionan una atenuación en la banda de parada con no menos de 40 dB y absolutamente no distorsionan la amplitud y la fase de entrada discontinua de las series de precios en el paso de banda(ancho de banda).
Estas propiedades de los filtros digitales proporcionan una mejora significativa (en comparación con la media movil simple) de supresión de ruido que a su vez permite reducir drásticamente la probabilidad de aparición de señales "falsas" para comprar y vender.
No hay análogos a SATL entre los instrumentos técnicos ampliamente conocidos. No es una "media" movil, pero las lineas adaptativas solo estiman las tendencias a largo plazo.
A diferencia de la media movil, SATL no tiene ningún desfase con respecto a los precios actuales.
Coeficientes del filtro SATL
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/404
Media móvil con el doble suavizado adaptable JMA en el rango de precios.Cálculo de la Anchura de las Bandas de Bollinger (BBW, Bollinger Band Width) con redes neuronales.
Este Asesor Experto trabaja con la metodología de las redes neuronales.
Indicador de sesiones de negociaciónStochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw
El indicador genera señales de compra y venta y emite alertas en caso de que el indicador Oscilador Estocástico cruce los niveles de sobrecompra o sobreventa.