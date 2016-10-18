CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

STLMCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
846
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
ColorSTLM_HISTOGRAM.mq5 (37.83 KB) ver
STLMCandle.mq5 (8.48 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Filtro digital STLM en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo ColorSTLM_HISTOGRAM de las series temporales de precio correspondientes.

En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorSTLM_HISTOGRAM.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador STLMCandle

Fig. 1. Indicador STLMCandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16142

SlipPage SlipPage

Cálculo del deslizamiento de las operaciones realizadas en la divisa del depósito.

XPFE_HTF XPFE_HTF

Indicador XPFE con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

JSatl JSatl

El indicador supone un híbrido del filtro digital SATL (Slow Adaptive Trend Line) y la promediación analógica adaptativa JMA.

AFL_WinnerV2 AFL_WinnerV2

El indicador AFL_WinnerV2 sirve para determinar el cambio de tendencia conforme a los segmentos característicos de viraje formados del indicador en las zonas -50/+50.