STLMCandle - indicador para MetaTrader 5
Filtro digital STLM en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo ColorSTLM_HISTOGRAM de las series temporales de precio correspondientes.
En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorSTLM_HISTOGRAM.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador STLMCandle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16142
