AFL_WinnerV2 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Andrey Voytenko
El indicador AFL_WinnerV2 sirve para determinar el cambio de tendencia conforme a los segmentos característicos de viraje formados del indicador en las zonas -50/+50. En esta versión del indicador, con la ayuda de los parámetros de entrada
input int HighLevel=+40; // nivel de sobrecompra input int LowLevel=-40; // nivel de sobreventa
añadida la posibilidad de indicar el color de la entrada o salida del indicador en la zona de sobrecompra o sobreventa. Los tonos pálidos del histograma indican simplemente crecimiento o caída, los llamativos indican entrada o salida.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador AFL_WinnerV2
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16145
