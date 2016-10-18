CodeBaseSecciones
AFL_WinnerV2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Andrey Voytenko

El indicador AFL_WinnerV2 sirve para determinar el cambio de tendencia conforme a los segmentos característicos de viraje formados del indicador en las zonas -50/+50. En esta versión del indicador, con la ayuda de los parámetros de entrada

input int HighLevel=+40;                          // nivel de sobrecompra
input int LowLevel=-40;                           // nivel de sobreventa

añadida la posibilidad de indicar el color de la entrada o salida del indicador en la zona de sobrecompra o sobreventa. Los tonos pálidos del histograma indican simplemente crecimiento o caída, los llamativos indican entrada o salida.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador AFL_WinnerV2

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16145

