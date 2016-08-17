Autor real:

Desconocido

Indicador Range Action Verification Index en forma de histograma de fuerza y dirección de la tendencia actual. El histograma se colorea de acuerdo con los valores de los parámetros de entrada de los niveles de ruptura:

input double ExtraHighLevel=+ 0.3 ; input double HighLevel=+ 0.1 ; input double LowLevel=- 0.1 ; input double ExtraLowLevel=- 0.3 ;

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 15.02.2008.

Fig. 1. Indicador RAVI_Histogram