Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
RAVI_Histogram - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1573
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Desconocido
Indicador Range Action Verification Index en forma de histograma de fuerza y dirección de la tendencia actual. El histograma se colorea de acuerdo con los valores de los parámetros de entrada de los niveles de ruptura:
input double ExtraHighLevel=+0.3; // nivel de la tendencia máxima input double HighLevel=+0.1; // nivel de la tendencia fuerte input double LowLevel=-0.1; // nivel de la tendencia débil input double ExtraLowLevel=-0.3; // nivel de la tendencia débil
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 15.02.2008.
Fig. 1. Indicador RAVI_Histogram
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16082
El experto Exp_CandlesticksBW está construido en base a las señales del indicador CandlesticksBW.RAVI_HTF
Indicador RAVI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
El asesor funciona tanto en el modo normal, con una sola posición, como en el modo HEDGE con multitud de posiciones abiertas.iStochKomposterAlert
Indicador de señal de semáforo de flechas con salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador estocástico clásico, con alertas y envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone.