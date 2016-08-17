CodeBaseSecciones
Indicadores

RAVI_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1573
(24)
Autor real:

Desconocido

Indicador Range Action Verification Index en forma de histograma de fuerza y dirección de la tendencia actual. El histograma se colorea de acuerdo con los valores de los parámetros de entrada de los niveles de ruptura:

input double ExtraHighLevel=+0.3;                     // nivel de la tendencia máxima
input double HighLevel=+0.1;                          // nivel de la tendencia fuerte
input double LowLevel=-0.1;                           // nivel de la tendencia débil
input double ExtraLowLevel=-0.3;                      // nivel de la tendencia débil

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 15.02.2008.

Fig. 1. Indicador RAVI_Histogram

