Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
RAVI_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1495
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador RAVI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador RAVI.mq5.
Fig. 1. Indicador RAVI_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16080
El indicador es un ejemplo de la suavización de la serie temporal del indicador OsMA mediante el filtrado de un armónico de gran orden.i-SpectrAnalysis_RVI
El indicador es un ejemplo de la suavización de la serie temporal del indicador RVI mediante el filtrado de un armónico de gran orden.
El experto Exp_CandlesticksBW está construido en base a las señales del indicador CandlesticksBW.RAVI_Histogram
Indicador Range Action Verification Index en forma de histograma de fuerza y dirección de la tendencia actual.