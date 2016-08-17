CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

RAVI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1495
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
RAVI.mq5 (8.83 KB) ver
RAVI_HTF.mq5 (11.08 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador RAVI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador RAVI.mq5.

Fig. 1. Indicador RAVI_HTF

Fig. 1. Indicador RAVI_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16080

i-SpectrAnalysis_OsMA i-SpectrAnalysis_OsMA

El indicador es un ejemplo de la suavización de la serie temporal del indicador OsMA mediante el filtrado de un armónico de gran orden.

i-SpectrAnalysis_RVI i-SpectrAnalysis_RVI

El indicador es un ejemplo de la suavización de la serie temporal del indicador RVI mediante el filtrado de un armónico de gran orden.

Exp_CandlesticksBW Exp_CandlesticksBW

El experto Exp_CandlesticksBW está construido en base a las señales del indicador CandlesticksBW.

RAVI_Histogram RAVI_Histogram

Indicador Range Action Verification Index en forma de histograma de fuerza y dirección de la tendencia actual.