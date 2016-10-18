Pon "Me gusta" y sigue las noticias
iStochKomposterAlert - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
komposter
Indicador de señal de semáforo de flechas con salida de las zonas de sobrecompra y sobreventa del oscilador estocástico clásico, con alertas y envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone.
Para las alertas y el envío de mensajes de correo y notificaciones push al smartphone, en el código del indicador se han hecho los siguientes cambios:
- En los parámetros de entrada del indicador se han escrito nuevas variables de entrada
input uint NumberofBar=1;//Número de la barra para enviar la señal input bool SoundON=true; //Permiso de alerta input uint NumberofAlerts=2;//Número de alertas input bool EMailON=false; //Permiso para enviar una señal por correo input bool PushON=false; //Permiso para envia una señal al móvil
- Se han añadido tres nuevas funciones, BuySignal(), SellSignal() y GetStringTimeframe() al final del código del indicador
//+------------------------------------------------------------------+ //| Buy signal function | //+------------------------------------------------------------------+ void BuySignal(string SignalSirname, // el texto del nombre del indicador para las señales por correo y push double &BuyArrow[], // búfer de indicador con las señales de compra const int Rates_total, // número actual de barras const int Prev_calculated, // número de barras en el tick anterior const double &Close[], // precio de cierre const int &Spread[]) // spread { //--- static uint counter=0; if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0; bool BuySignal=false; bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(BuyArrow); int index; if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; if(NormalizeDouble(BuyArrow[index],_Digits) && BuyArrow[index]!=EMPTY_VALUE) BuySignal=true; if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts) { counter++; MqlDateTime tm; TimeToStruct(TimeCurrent(),tm); string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min); SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close); if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; double Ask=Close[index]; double Bid=Close[index]; SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread); if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; Bid+=Spread[index]; string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits); string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits); string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod()); if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod); if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod); if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod); } //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Sell signal function | //+------------------------------------------------------------------+ void SellSignal(string SignalSirname, // texto del nombre del indicador para señales push y por correo double &SellArrow[], // búfer de indicador con las señales de compra const int Rates_total, // número actual de barras const int Prev_calculated, // número de barras en el tick anterior const double &Close[], // precio de cierre const int &Spread[]) // spread { //--- static uint counter=0; if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0; bool SellSignal=false; bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(SellArrow); int index; if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; if(NormalizeDouble(SellArrow[index],_Digits) && SellArrow[index]!=EMPTY_VALUE) SellSignal=true; if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts) { counter++; MqlDateTime tm; TimeToStruct(TimeCurrent(),tm); string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min); SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close); if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; double Ask=Close[index]; double Bid=Close[index]; SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread); if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; Bid+=Spread[index]; string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits); string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits); string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod()); if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod); if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod); if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod); } //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Obtener marco temporal en forma de línea | //+------------------------------------------------------------------+ string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { //---- return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1)); //---- }
- En el bloque OnCalculate() después de los ciclos de cálculo del indicador se han añadido un par de llamadas a las funciones BuySignal() y SellSignal()
BuySignal("iWPRSign",BuyBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread); SellSignal("iWPRSign",SellBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
Donde BuyBuffer y SellBuffer serán los nombres de los búferes de indicador para guardar las señales de compra y venta. En los búferes de indicador, en calidad de valores vacíos deberá haber o bien ceros o bien EMPTY_VALUE.
Se presupone que en el código del indicador, en el bloque OnCalculate() se usará solo una llamada a las funciones BuySignal() y SellSignal().
Imágenes:
Fig. 1. Indicador iStochKomposterAlert en el gráfico
Fig.2. Indicador iStochKomposterAlert. Envío de la alerta
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15850
