RAVI_Histogram - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Desconhecido
Indicador Range Action Verification Index como histograma de força e direção da tendência atual. A colorização do histograma acontece de acordo com os valores das parâmetros de entrada dos níveis de rompimento:
input double ExtraHighLevel=+0.3; // nível de tendência máxima input double HighLevel=+0.1; // nível da tendência forte input double LowLevel=-0.1; // nível da tendência fraca input double ExtraLowLevel=-0.3; // nível da tendência fraca
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 15.02.2008.
Fig.1. Indicador RAVI_Histogram
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16082
