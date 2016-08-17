Autor real:

Desconhecido

Indicador Range Action Verification Index como histograma de força e direção da tendência atual. A colorização do histograma acontece de acordo com os valores das parâmetros de entrada dos níveis de rompimento:

input double ExtraHighLevel=+ 0.3 ; input double HighLevel=+ 0.1 ; input double LowLevel=- 0.1 ; input double ExtraLowLevel=- 0.3 ;

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 15.02.2008.

Fig.1. Indicador RAVI_Histogram