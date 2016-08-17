CodeBaseSeções
RAVI_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Indicador Range Action Verification Index como histograma de força e direção da tendência atual. A colorização do histograma acontece de acordo com os valores das parâmetros de entrada dos níveis de rompimento:

input double ExtraHighLevel=+0.3;                     // nível de tendência máxima
input double HighLevel=+0.1;                          // nível da tendência forte
input double LowLevel=-0.1;                           // nível da tendência fraca
input double ExtraLowLevel=-0.3;                      // nível da tendência fraca

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 15.02.2008.

Fig.1. Indicador RAVI_Histogram

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16082

