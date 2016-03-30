



Autor: no especificadoSe construye a base de otro principio que ADX. Chand propone la SMA de 13 semanas como la base del indicador. Representa los ánimos trimestrales (3 mese = 65 días laborales) de las masas del mercado en cuando al precio. La media corta constituye el 10% de la larga, y se redondea a siete.T. Chand recomienda las siguientes líneas informativas para el indicador: más-menos 0,3%, o más-menos 0,1% (dependiendo del mercado) Se considera que empieza la tendencia alcista cuando el indicador cruza la línea informativa superior de abajo arriba. Cuando el indicador cruza la línea de referencia inferior de arriba abajo, se considera que se ha empezado la tendencia bajista. Se considera que la tendencia alcista continúa hasta que la línea RAVI siga subiendo. Por tanto, la tendencia bajista continúa hasta que RAVI vaya bajando. En cuanto el indicador de la vuelta hacia la línea cero, se considera que la tendencia se ha acabado y se empieza el canal. Pero si el indicador da la vuelta otra vez sin entrar en el intervalo entre las líneas de referencia, se considera que la tendencia se ha renovado.Este indicador en sí es bastante sencillo y casi igual al Oscilador de Precio y MACD. La cosa única es el uso del índice de convergencia/divergencia del ratio como el puntero tendencial, prestando atención precisamente a la divergencia en vez del cruzamiento de las medias.Si consideramos el método de construcción de ADX, podemos notar que este indicador tiene dos suavizados. RAVI tiene sólo un suavizado. Eso hace a este indicador más sensible, y con estos valores avisa sobre el inicio y fin de la tendencia antes que ADX.