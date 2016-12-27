真实作者:

Unknown

范围行为的验证指数(Range Action Verification Index)指标是以柱形图的形式表现当前趋势的强弱和方向的。柱形图根据突破水平输入参数具有不同的颜色:

input double ExtraHighLevel=+ 0.3 ; input double HighLevel=+ 0.1 ; input double LowLevel=- 0.1 ; input double ExtraLowLevel=- 0.3 ;

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。

本指标最初是使用 MQL4 语言编写并且首先于2008年2月15日发布在代码库中。

图1. RAVI_Histogram 指标