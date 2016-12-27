代码库部分
RAVI_Histogram - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1349
(24)
真实作者:

Unknown

范围行为的验证指数(Range Action Verification Index)指标是以柱形图的形式表现当前趋势的强弱和方向的。柱形图根据突破水平输入参数具有不同的颜色:

input double ExtraHighLevel=+0.3;                     // 最大趋势水平
input double HighLevel=+0.1;                          // 强趋势水平
input double LowLevel=-0.1;                           // 弱趋势水平
input double ExtraLowLevel=-0.3;                      // 最小趋势水平

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。

本指标最初是使用 MQL4 语言编写并且首先于2008年2月15日发布在代码库中。

图1. RAVI_Histogram 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16082

