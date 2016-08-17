Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_CandlesticksBW - Asesor Experto para MetaTrader 5
El experto Exp_CandlesticksBW está construido en base a las señales del indicador CandlesticksBW. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha aparecido una vela de tendencia y antes de ello no había vela de tendencia o era de la dirección opuesta.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo complilado del indicador CandlesticksBW.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2015 en EURUSD H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16081
