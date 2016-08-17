CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_CandlesticksBW - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1326
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
CandlesticksBW.mq5 (6.73 KB) ver
\MQL5\Experts\
Exp_CandlesticksBW.mq5 (5.74 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El experto Exp_CandlesticksBW está construido en base a las señales del indicador CandlesticksBW. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha aparecido una vela de tendencia y antes de ello no había vela de tendencia o era de la dirección opuesta.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo complilado del indicador CandlesticksBW.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2015 en EURUSD H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16081

RAVI_HTF RAVI_HTF

Indicador RAVI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

i-SpectrAnalysis_OsMA i-SpectrAnalysis_OsMA

El indicador es un ejemplo de la suavización de la serie temporal del indicador OsMA mediante el filtrado de un armónico de gran orden.

RAVI_Histogram RAVI_Histogram

Indicador Range Action Verification Index en forma de histograma de fuerza y dirección de la tendencia actual.

Trailing-stop universal Trailing-stop universal

El asesor funciona tanto en el modo normal, con una sola posición, como en el modo HEDGE con multitud de posiciones abiertas.