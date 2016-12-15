



現在のトレンドの強さと方向のヒストグラムとして実装されたRange Action Verification Index指標。ヒストグラムは、ブレークアウトレベルの入力パラメータの値に従って色分けされます。

input double ExtraHighLevel=+ 0.3 ; input double HighLevel=+ 0.1 ; input double LowLevel=- 0.1 ; input double ExtraLowLevel=- 0.3 ;

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標はもともとMQL4で書かれ2008年2月15日にコードベースに公開されました。





図1 RAVI_Histogram指標