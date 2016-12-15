コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

RAVI_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者： 不明


現在のトレンドの強さと方向のヒストグラムとして実装されたRange Action Verification Index指標。ヒストグラムは、ブレークアウトレベルの入力パラメータの値に従って色分けされます。

input double ExtraHighLevel=+0.3;                     // 最高トレンドレベル
input double HighLevel=+0.1;                          // 強いトレンドレベル
input double LowLevel=-0.1;                           // 弱いトレンドレベル
input double ExtraLowLevel=-0.3;                      // 最低トレンドレベル

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標はもともとMQL4で書かれ2008年2月15日にコードベースに公開されました。


図1　RAVI_Histogram指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16082

