記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
RAVI_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者： 不明
現在のトレンドの強さと方向のヒストグラムとして実装されたRange Action Verification Index指標。ヒストグラムは、ブレークアウトレベルの入力パラメータの値に従って色分けされます。
input double ExtraHighLevel=+0.3; // 最高トレンドレベル input double HighLevel=+0.1; // 強いトレンドレベル input double LowLevel=-0.1; // 弱いトレンドレベル input double ExtraLowLevel=-0.3; // 最低トレンドレベル
この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標はもともとMQL4で書かれ2008年2月15日にコードベースに公開されました。
図1 RAVI_Histogram指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16082
