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RAVI_Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Range Action Verification Index в виде гистограммы силы и направления действующего тренда. Раскраска гистограммы происходит в соответствии со значениями входных параметров пробойных уровней:
input double ExtraHighLevel=+0.3; // уровень максимального тренда input double HighLevel=+0.1; // уровень сильного тренда input double LowLevel=-0.1; // уровень слабого тренда input double ExtraLowLevel=-0.3; // уровень слабого тренда
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 15.02.2008.
Рис.1. Индикатор RAVI_Histogram
Эксперт Exp_CandlesticksBW построен на основе сигналов индикатора CandlesticksBW.RAVI_HTF
Индикатор RAVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор RAVI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_RAVI_Histogram
Пробойная торговая система Exp_RAVI_Histogram, построенная на основе сигналов осциллятора RAVI_Histogram.