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Индикатор Range Action Verification Index в виде гистограммы силы и направления действующего тренда. Раскраска гистограммы происходит в соответствии со значениями входных параметров пробойных уровней:

input double ExtraHighLevel=+ 0.3 ; input double HighLevel=+ 0.1 ; input double LowLevel=- 0.1 ; input double ExtraLowLevel=- 0.3 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 15.02.2008.

Рис.1. Индикатор RAVI_Histogram