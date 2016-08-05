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Индикаторы

RAVI_Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3080
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Неизвестен

Индикатор Range Action Verification Index в виде гистограммы силы и направления действующего тренда. Раскраска гистограммы происходит в соответствии со значениями входных параметров пробойных уровней:

input double ExtraHighLevel=+0.3;                     // уровень максимального тренда
input double HighLevel=+0.1;                          // уровень сильного тренда
input double LowLevel=-0.1;                           // уровень слабого тренда
input double ExtraLowLevel=-0.3;                      // уровень слабого тренда

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 15.02.2008.

Рис.1. Индикатор RAVI_Histogram

Рис.1. Индикатор RAVI_Histogram

Exp_CandlesticksBW Exp_CandlesticksBW

Эксперт Exp_CandlesticksBW построен на основе сигналов индикатора CandlesticksBW.

RAVI_HTF RAVI_HTF

Индикатор RAVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

RAVI_Histogram_HTF RAVI_Histogram_HTF

Индикатор RAVI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_RAVI_Histogram Exp_RAVI_Histogram

Пробойная торговая система Exp_RAVI_Histogram, построенная на основе сигналов осциллятора RAVI_Histogram.