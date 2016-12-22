Wirklicher Autor:

Unknown

Der Range Action Verification Index Indikator, implementiert als Histogramm der Stärke und Richtung des aktuellen Trends. Das Historgramm wird entsprechend den Werten der Eingabeparameter für Ausbruchslevels gefärbt:

input double ExtraHighLevel=+ 0.3 ; input double HighLevel=+ 0.1 ; input double LowLevel=- 0.1 ; input double ExtraLowLevel=- 0.3 ;

Der Indikator verwendet Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Verwendung der Klassen wurde im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" ausführlich beschrieben.

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 geschrieben und am 15.02.2008 in der Code Base veröffentlicht.

Abb.1. Der RAVI_Histogram Indikator