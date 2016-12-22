und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RAVI_Histogram - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Unknown
Der Range Action Verification Index Indikator, implementiert als Histogramm der Stärke und Richtung des aktuellen Trends. Das Historgramm wird entsprechend den Werten der Eingabeparameter für Ausbruchslevels gefärbt:
input double ExtraHighLevel=+0.3; // Level des maximalen Trends input double HighLevel=+0.1; // Level eines starken Trends input double LowLevel=-0.1; // Level eines schwachen Trends input double ExtraLowLevel=-0.3; // Level des minimalen Trendsl
Der Indikator verwendet Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Verwendung der Klassen wurde im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" ausführlich beschrieben.
Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 geschrieben und am 15.02.2008 in der Code Base veröffentlicht.
Der Exp_CandlesticksBW Expert Advisor basierend auf Signalen des CandlesticksBW Indikators.RAVI_HTF
Der RAVI Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.
Das SAR Trading System veranschaulicht die Arbeit des Stop and Reversal (SAR) Systems, das vom Welles Wilder entwickelt wurde. Der Expert Advisor ermittelt, ob eine offene Position vorhanden ist, und beginnt den Stop Loss Level mit der in den Parametern des Systems gesetzten Akzeleration zu verschieben.RAVI_Histogram_HTF
Der RAVI_Histogram Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.