i-CAi_Cloud_Digit - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Alexander Piechotta

El indicador i-CAi rellena el espacio del gráfico con un fondo de color. También representa el último valor en forma de etiqueta de precio y tiene la posibilidad de redondear los niveles del indicador en la cantidad indicada de grados y la cuadrícula de precios con estos valores redondeados. El grado de redondeo se determina con la variable de entrada del indicador Digit :

input uint Digit=2; //número de dígitos del redondeo

Como línea divisoria se muestra la propia media móvil.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador i-CAi_Cloud_Digit

