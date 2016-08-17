Pon "Me gusta" y sigue las noticias
i-CAi_Cloud_Digit - indicador para MetaTrader 5
1095
Autor real:
Alexander Piechotta
El indicador i-CAi rellena el espacio del gráfico con un fondo de color. También representa el último valor en forma de etiqueta de precio y tiene la posibilidad de redondear los niveles del indicador en la cantidad indicada de grados y la cuadrícula de precios con estos valores redondeados. El grado de redondeo se determina con la variable de entrada del indicador Digit :
input uint Digit=2; //número de dígitos del redondeo
Como línea divisoria se muestra la propia media móvil.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador i-CAi_Cloud_Digit
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16073
