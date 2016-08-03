Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i-CAi_Cloud_Digit - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2444
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Alexander Piechotta
Индикатор i-CAi с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :
input uint Digit=2; //количество разрядов округления
В качестве линии разделения цвета представлен сам мувинг.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор i-CAi_Cloud_Digit
Индикатор представляет производную второго усреднения цены финансового актива, увеличенную в сто раз.Exp_PPO_Cloud
Эксперт Exp_PPO_Cloud построен на основе сигналов осциллятора PPO_Cloud.
Индикатор раскрашивает японские свечи по Б.Вильямсу.PPO_Sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием относительной сглаженной скорости изменения цены.