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Индикаторы

i-CAi_Cloud_Digit - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2444
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Alexander Piechotta

Индикатор i-CAi с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :

input uint Digit=2; //количество разрядов округления

В качестве линии разделения цвета представлен сам мувинг.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор i-CAi_Cloud_Digit

Рис.1. Индикатор i-CAi_Cloud_Digit

RAVI (Range Action Verification Index) RAVI (Range Action Verification Index)

Индикатор представляет производную второго усреднения цены финансового актива, увеличенную в сто раз.

Exp_PPO_Cloud Exp_PPO_Cloud

Эксперт Exp_PPO_Cloud построен на основе сигналов осциллятора PPO_Cloud.

CandlesticksBW CandlesticksBW

Индикатор раскрашивает японские свечи по Б.Вильямсу.

PPO_Sign PPO_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием относительной сглаженной скорости изменения цены.