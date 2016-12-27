真实作者:

Alexander Piechotta

i-CAi 指标使用彩色背景填充图表的空间，并且可以把听哦难道水平近似到指定的小数位数，并且在价格网格中显示这些近似过的数值。近似的小数位数是使用 Digit 输入参数中设置的:



input uint Digit=2;

移动平均本身作为颜色分隔线了。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。

图1. i-CAi_Cloud_Digit 指标