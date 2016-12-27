请观看如何免费下载自动交易
i-CAi_Cloud_Digit - MetaTrader 5脚本
真实作者:
Alexander Piechotta
i-CAi 指标使用彩色背景填充图表的空间，并且可以把听哦难道水平近似到指定的小数位数，并且在价格网格中显示这些近似过的数值。近似的小数位数是使用 Digit 输入参数中设置的:
input uint Digit=2; //舍入的小数点尾数
移动平均本身作为颜色分隔线了。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。
图1. i-CAi_Cloud_Digit 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16073
