Autor real:

klot

El indicador es un ejemplo de la suavización de la serie temporal del indicador RVI mediante el filtrado de un armónico de gran orden.

Este enfoque se puede aplicar para la suavización de las lecturas de cualquier indicador. La principal ventaja del método es que prácticamente carece de retardo.

Parámetros de entrada del indicador:

input uint RVIPeriod= 14 ; input uint N = 7 ; input uint SS = 20 ; input int Shift= 0 ;

donde:

N — establece la longitud de la serie (potencia de dos);

SS — coeficiente de suavización en el espectro obtenido, pone a cero las frecuencias del valor establecido más arriba. SS no puede ser mayor que 2^N. Con SS = 2^N se repite al completo la serie RVI.

Para trabajar con el indicador, se necesita la biblioteca https://www.mql5.com/en/code/7000.

Fig. 1. Indicador i-SpectrAnalysis_RVI