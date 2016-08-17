Autor real:

Alexander Piechotta

Indicador i-CAi com preenchimento do espaço do gráfico usando um fundo colorido, exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos. O grau de arredondamento é definido pela variável de entrada do indicador Digit :



input uint Digit=2;

Como uma linha de separação de cores foi apresentada a média móvel.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador i-CAi_Cloud_Digit