i-CAi_Cloud_Digit - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1660
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Alexander Piechotta

Indicador i-CAi com preenchimento do espaço do gráfico usando um fundo colorido, exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos. O grau de arredondamento é definido pela variável de entrada do indicador Digit :

input uint Digit=2; //número de casas decimais para arredondamento

Como uma linha de separação de cores foi apresentada a média móvel.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador i-CAi_Cloud_Digit

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16073

