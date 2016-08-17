Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
i-CAi_Cloud_Digit - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1660
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Alexander Piechotta
Indicador i-CAi com preenchimento do espaço do gráfico usando um fundo colorido, exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos. O grau de arredondamento é definido pela variável de entrada do indicador Digit :
input uint Digit=2; //número de casas decimais para arredondamento
Como uma linha de separação de cores foi apresentada a média móvel.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador i-CAi_Cloud_Digit
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16073
O indicador colore as velas japonesas de acordo com o indicador Bill Williams.PPO_Sign
Indicador de sinal semáforo com uso de velocidade relativa ajustada (suavizada) da mudança do preço.
O indicador é um exemplo do ajuste (suavização) de uma série de tempo do indicador ADX filtrando o indicador Harmonic de ordem superior.i-SpectrAnalysis_RVI
O indicador é um exemplo do ajuste (suavização) de uma série de tempo do indicador RVI filtrando o indicador Harmonic de ordem superior.