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i-CAi - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Alexander Piechotta
Индикатор показывает линию пробоя.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 23.10.2008.
Рис.1. Индикатор i-CAi
Индикатор строит ценовой канал и уровни Фибоначчи на последних вершинах зигзага.dTrend
Индикатор изменения тренда.
Упрощенная версия популярного индикатора ZigZag. Алгоритм работает существенно быстрее, не использует промежуточных расчетных буферов, не содержит вложенные циклы и, следовательно, не перерисовывает сам себя.dTrend_HTF
Индикатор dTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.