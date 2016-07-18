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Индикаторы

i-CAi - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3331
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
i-CAi.mq5 (7.59 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
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Реальный автор:

Alexander Piechotta

Индикатор показывает линию пробоя.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 23.10.2008.

Рис.1. Индикатор i-CAi

Рис.1. Индикатор i-CAi

AutoFibAutoTrend AutoFibAutoTrend

Индикатор строит ценовой канал и уровни Фибоначчи на последних вершинах зигзага.

dTrend dTrend

Индикатор изменения тренда.

Simple ZigZag Simple ZigZag

Упрощенная версия популярного индикатора ZigZag. Алгоритм работает существенно быстрее, не использует промежуточных расчетных буферов, не содержит вложенные циклы и, следовательно, не перерисовывает сам себя.

dTrend_HTF dTrend_HTF

Индикатор dTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.