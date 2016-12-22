CodeBaseKategorien
i-CAi_Cloud_Digit - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
827
(18)
Wirklicher Autor:

Alexander Piechotta

Der i-CAi Indikator füllt die Chartfläche mit einem farbigen Hintergrund, zeigt den aktuellsten Wert als Preisetikett an und bietet die Möglichkeit, Levels des Indikators auf die benötigte Stellenzahl abzurunden, sowie zeigt eine Preistabelle mit den abgerundeten Werten an. Die Stellenzahl, auf welche die Levels abgerundet werden, wird in der Digit Inputvariablen gesetzt:

input uint Digit=2; //Zahl der Stellen, auf welche die Levels abgerundet werden

Der Gleitende Durchschnitt dient als Trennlinie zwischen Farben.

Der Indikator verwendet Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Verwendung der Klassen wurde im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" ausführlich beschrieben.

Abb.1. Der i-CAi_Cloud_Digit Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16073

CandlesticksBW CandlesticksBW

Der Indikator färbt Kerzen nach B. Williams.

PPO_Sign PPO_Sign

Ein Semaphore-Signalindikator, basiert auf der relativen, geglätteten Preisänderungsrate.

i-SpectrAnalysis_ADX i-SpectrAnalysis_ADX

Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen des ADX-Indikators durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.

i-SpectrAnalysis_RVI i-SpectrAnalysis_RVI

Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen des RVI-Indikators durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.