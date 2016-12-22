Wirklicher Autor:

Alexander Piechotta

Der i-CAi Indikator füllt die Chartfläche mit einem farbigen Hintergrund, zeigt den aktuellsten Wert als Preisetikett an und bietet die Möglichkeit, Levels des Indikators auf die benötigte Stellenzahl abzurunden, sowie zeigt eine Preistabelle mit den abgerundeten Werten an. Die Stellenzahl, auf welche die Levels abgerundet werden, wird in der Digit Inputvariablen gesetzt:



input uint Digit=2;

Der Gleitende Durchschnitt dient als Trennlinie zwischen Farben.

Der Indikator verwendet Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Verwendung der Klassen wurde im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" ausführlich beschrieben.

Abb.1. Der i-CAi_Cloud_Digit Indikator