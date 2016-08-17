Pon "Me gusta" y sigue las noticias
CandlesticksBW - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2228
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Vladimir
El indicador colorea velas japonesas según B.Williams:
- Tendencia ascendente y velas crecientes - aguamarina;
- Tendencia ascendente y velas decrecientes - azul;
- ausencia de tendencia y velas crecientes - verde;
- ausencia de tendencia y velas decrecientes - rojo;
- Tendencia descendente y velas crecientes - lila;
- Tendencia descendente y velas decrecientes - rosa;
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 13.02.2008.
Fig. 1. Indicador CandlesticksBW
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16072
