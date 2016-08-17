Autor real:

klot

El indicador es un ejemplo de la suavización de la serie temporal del indicador ADX mediante el filtrado de un armónico de gran orden.

Este enfoque se puede aplicar para la suavización de las lecturas de cualquier indicador. La principal ventaja del método es que prácticamente carece de retardo.

Parámetros de entrada del indicador:

input uint ADXPeriod= 14 ; input uint N = 7 ; input uint SS = 20 ; input int Shift= 0 ; input uint ExtraHighLevel= 60 ; input uint HighLevel= 40 ; input uint LowLevel= 20 ; input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle= STYLE_DASHDOTDOT ; input color LevelColor= clrBlue ; input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1;

donde:

N — establece la longitud de la serie (potencia de dos);

SS — coeficiente de suavización en el espectro obtenido, pone a cero las frecuencias del valor establecido más arriba. SS no puede ser mayor que 2^N. Con SS = 2^N se repite al completo la serie ADX.

Para trabajar con el indicador, se necesita la biblioteca https://www.mql5.com/en/code/7000.

Fig. 1. Indicador i-SpectrAnalysis_ADX