i-SpectrAnalysis_ADX - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
klot
El indicador es un ejemplo de la suavización de la serie temporal del indicador ADX mediante el filtrado de un armónico de gran orden.
Este enfoque se puede aplicar para la suavización de las lecturas de cualquier indicador. La principal ventaja del método es que prácticamente carece de retardo.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input uint ADXPeriod=14; // averaging period input uint N = 7; // number Length input uint SS = 20; // smoothing factor input int Shift=0; // The shift indicator in the horizontal bars input uint ExtraHighLevel=60; // nivel de la tendencia máxima input uint HighLevel=40; // nivel de la tendencia fuerte input uint LowLevel=20; // nivel de la tendencia débil input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle=STYLE_DASHDOTDOT;// estilo de las líneas de los niveles input color LevelColor=clrBlue; // color de los niveles input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1; // grosor de los niveles
donde:
- N — establece la longitud de la serie (potencia de dos);
- SS — coeficiente de suavización en el espectro obtenido, pone a cero las frecuencias del valor establecido más arriba. SS no puede ser mayor que 2^N. Con SS = 2^N se repite al completo la serie ADX.
Para trabajar con el indicador, se necesita la biblioteca https://www.mql5.com/en/code/7000.
Fig. 1. Indicador i-SpectrAnalysis_ADX
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16074
