i-SpectrAnalysis_ADX - indicador para MetaTrader 5

El indicador es un ejemplo de la suavización de la serie temporal del indicador ADX mediante el filtrado de un armónico de gran orden.

Este enfoque se puede aplicar para la suavización de las lecturas de cualquier indicador. La principal ventaja del método es que prácticamente carece de retardo.

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+ 
//| Parámetros de entrada del indicador                 | 
//+----------------------------------------------+ 
input uint ADXPeriod=14;                          // averaging period 
input uint N = 7;                                 // number Length 
input uint SS = 20;                               // smoothing factor 
input int Shift=0;                                // The shift indicator in the horizontal bars
input uint ExtraHighLevel=60;                     // nivel de la tendencia máxima
input uint HighLevel=40;                          // nivel de la tendencia fuerte
input uint LowLevel=20;                           // nivel de la tendencia débil
input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle=STYLE_DASHDOTDOT;// estilo de las líneas de los niveles
input color LevelColor=clrBlue;                   // color de los niveles
input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1;                  // grosor de los niveles

donde:

  • N — establece la longitud de la serie (potencia de dos);
  • SS — coeficiente de suavización en el espectro obtenido, pone a cero las frecuencias del valor establecido más arriba. SS no puede ser mayor que 2^N. Con SS = 2^N se repite al completo la serie ADX.

Para trabajar con el indicador, se necesita la biblioteca https://www.mql5.com/en/code/7000.

Fig. 1. Indicador i-SpectrAnalysis_ADX

Fig. 1. Indicador i-SpectrAnalysis_ADX

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16074

