Autor: CandlesticksBW

Este indicador se basa en CandlesticksBW. Colorea las velas japonesas según B. Williams mostrando las velas “negras” y “blancas”.

En el indicador la vela se colorea con el color de los colores coincidientes de los histogramas AO y AC.

De los contrario, el color es nego.

En el indicador del autor ha sido añadida la posibilidad de diferenciar las velas “negras” y “blancas”.