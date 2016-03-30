Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
CandlesticksCW - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1293
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: CandlesticksBW
Este indicador se basa en CandlesticksBW. Colorea las velas japonesas según B. Williams mostrando las velas “negras” y “blancas”.
En el indicador la vela se colorea con el color de los colores coincidientes de los histogramas AO y AC.
De los contrario, el color es nego.
En el indicador del autor ha sido añadida la posibilidad de diferenciar las velas “negras” y “blancas”.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7861
RZI
Indicador para ver figuras de reversa.Graal-Crossmuvingi
Asesor Experto Graal-Crossmuvingi. Utiliza los indicadores Momentum y Ma.
2_Otkat Sys v1.1
Asesor Experto 2_Otkat_Sys_v1.1. El sistema de jueves a viernes a 0(MT) horas, tradea sólo con reversa.Math-System
Indicador Math-System.