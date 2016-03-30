CodeBaseSecciones
CandlesticksCW - indicador para MetaTrader 4

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1293
(3)
Autor: CandlesticksBW

Este indicador se basa en CandlesticksBW. Colorea las velas japonesas según B. Williams mostrando las velas “negras” y “blancas”.

  

En el indicador la vela se colorea con el color de los colores coincidientes de los histogramas AO y AC.

De los contrario, el color es nego.

En el indicador del autor ha sido añadida la posibilidad de diferenciar las velas “negras” y “blancas”.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7861

