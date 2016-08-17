Autor real:

Desconocido

El indicador muestra la convergencia/divergencia relativa de las medias móviles del activo financiero. Está construido sobre un principio distinto al de АDХ. Chand propone una SMA de 13 semanas como base del indicador. Representa la disposición trimestral (3 meses = 65 días laborables) de las masas del mercado con respecto al coste. La media corta constituye el 10% de la larga y redondeando es igual a siete.

T.Chand recomienda las siguientes líneas guía para el indicador: más-menos 0.3 por ciento, o bien más-menos 0.1 por ciento (dependiendo del mercado). Cuando el indicador cruza la línea guía superior hacia arriba, se considera que ha comenzado la tendencia ascendente. Cuando el indicador cruza la línea guía inferior hacia abajo, se considera que ha comenzado la tendencia descendente. Se considerará que la tendencia ascendente se conserva mientras la línea RAVI continúe ascendiendo. La tendencia descendente, por consiguiente, mientras RAVI siga descendiendo. En cuanto el indicador vire hacia la línea cero, se considerará que la tendencia se ha interrumpido y ha comenzado un canal. Pero si el indicador ha virado de nuevo sin entrar en el sector entre las líneas guía, se considerará que la tendencia se ha actualizado.

En sí mismo, el indicador propuesto es muy sencillo y casi idéntico al Oscilador de Precio y МАCD. Su característica única es el uso del índice de convergencia-divergencia del curso en calidad de indicación de tendencia, prestando atención precisamente a la divergencia, y no al cruce de medias.

Si miramos el método de construcción de АDХ, entonces podemos notar que este indicador tiene dos suavizados. RAVI solo tiene uno. Esto hace las indicaciones del indicador más atinadas. Y si establecemos los valores, advierte antes sobre el comienzo y sobre la finalización de la tendencia que el ADX de dieciocho días.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 15.02.2008.

Fig. 1. Indicador RAVI