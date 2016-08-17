CodeBaseSeções
CandlesticksBW - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
4410
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Vladimir

O indicador colore as velas japonesas de acordo com o indicador Bill Williams:

  • Cor agua-marinha - tendência crescente e velas crescentes;
  • Azul - tendência crescente e velas descendentes;
  • Verde - sem tendência e velas crescentes - зелёный;
  • Vermelho - sem tendência e velas descendentes;
  • Lilás - tendência decrescente e velas crescentes;
  • Rosa - tendência decrescente e velas decrescentes

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 13.02.2008.

Fig.1. Indicador CandlesticksBW

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16072

