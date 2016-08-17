Participe de nossa página de fãs
CandlesticksBW - indicador para MetaTrader 5
- 4410
Autor real:
Vladimir
O indicador colore as velas japonesas de acordo com o indicador Bill Williams:
- Cor agua-marinha - tendência crescente e velas crescentes;
- Azul - tendência crescente e velas descendentes;
- Verde - sem tendência e velas crescentes - зелёный;
- Vermelho - sem tendência e velas descendentes;
- Lilás - tendência decrescente e velas crescentes;
- Rosa - tendência decrescente e velas decrescentes
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 13.02.2008.
Fig.1. Indicador CandlesticksBW
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16072
