CandlesticksBW - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1458
(26)
Vladimir

Der Indikator färbt Kerzen nach B. Williams:

  • Aufwärtstrend und Aufwärtskerzen - aquamarin;
  • Aufwärtstrend und Abwärtskerzen - blau;
  • Kein Trend und Aufwärtskerzen - grün;
  • Kein Trend und Abwärtskerzen - rot;
  • Abwärtstrend und Aufwärtskerzen - lila;
  • Abwärtstrend und Abwärtskerzen - magenta

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 geschrieben und am 13.02.2008 in der Code Base veröffentlicht.

Abb.1. Der CandlesticksBW Indikator

Abb.1. Der CandlesticksBW Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16072

