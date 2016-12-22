und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
CandlesticksBW - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1458
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Vladimir
Der Indikator färbt Kerzen nach B. Williams:
- Aufwärtstrend und Aufwärtskerzen - aquamarin;
- Aufwärtstrend und Abwärtskerzen - blau;
- Kein Trend und Aufwärtskerzen - grün;
- Kein Trend und Abwärtskerzen - rot;
- Abwärtstrend und Aufwärtskerzen - lila;
- Abwärtstrend und Abwärtskerzen - magenta
Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 geschrieben und am 13.02.2008 in der Code Base veröffentlicht.
Abb.1. Der CandlesticksBW Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16072
Ein Semaphore-Signalindikator, basiert auf der relativen, geglätteten Preisänderungsrate.RAVI (Range Action Verification Index)
Der Indikator stellt eine relative Konvergenz/Divergenz der Gleitenden Durchschnitte eines Vermögenswerts dar, um das Hundertfache erhöht.
Der i-CAi Indikator füllt die Charfläche mit einem farbigen Hintergrund, zeigt den aktuellsten Wert als Preisetikett an und bietet die Möglichkeit, Levels des Indikators auf die benötigte Stellenzahl abzurunden plus eine Preistabelle mit den abgerundeten Werten.i-SpectrAnalysis_ADX
Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen des ADX-Indikators durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.