CandlesticksBW - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
真实作者:

Vladimir

本指标根据比尔威廉姆指标绘制彩色烛形:

  • 向上趋势和增长的烛形 - 浅绿色；
  • 向上趋势和下跌的烛形 - 蓝色；
  • 无趋势和增长的烛形 - 绿色；
  • 无趋势和下跌的烛形 - 红色；
  • 向下趋势和增长的烛形 - 紫色
  • 向下趋势和下跌烛形 - 洋红色

本指标最初是使用MQL4语言编写，并且首先于2008年2月13日发布在代码库中。

图1. CandlesticksBW 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16072

