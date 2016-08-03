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CandlesticksBW - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Vladimir
Индикатор раскрашивает японские свечи по Б.Вильямсу:
- Растущий тренд и растущие свечи - аквамарин;
- Растущий тренд и падающие свечи - синий;
- нет тренда и растущие свечи - зелёный;
- нет тренда и падающие свечи - красный;
- Падающий тренд и растущие свечи - лиловый;
- Падающий тренд и падающие свечи - розовый.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 13.02.2008.
Рис.1. Индикатор CandlesticksBW
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