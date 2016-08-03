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Индикаторы

CandlesticksBW - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
4716
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Vladimir

Индикатор раскрашивает японские свечи по Б.Вильямсу:

  • Растущий тренд и растущие свечи - аквамарин;
  • Растущий тренд и падающие свечи - синий;
  • нет тренда и растущие свечи - зелёный;
  • нет тренда и падающие свечи - красный;
  • Падающий тренд и растущие свечи - лиловый;
  • Падающий тренд и падающие свечи - розовый.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 13.02.2008.

Рис.1. Индикатор CandlesticksBW

Рис.1. Индикатор CandlesticksBW

i-CAi_Cloud_Digit i-CAi_Cloud_Digit

Индикатор i-CAi с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.

RAVI (Range Action Verification Index) RAVI (Range Action Verification Index)

Индикатор представляет производную второго усреднения цены финансового актива, увеличенную в сто раз.

PPO_Sign PPO_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием относительной сглаженной скорости изменения цены.

i-SpectrAnalysis_ADX i-SpectrAnalysis_ADX

Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора ADX путем фильтрации гармоник большего порядка.