Percentage Price Oscillator (PPO) - indicador para MetaTrader 4
Autor: Tom Balfe
Percentage Price Oscillator se calcula como la diferencia entre las ЕМА corta y larga, dividida por la EMA corta.
- Muestra con mayor precisión las señales de divergencia entre los precios y el valor del oscilador.
- Destaca con mayor detalle los extremos de los precios, sus movimientos son más dinámicos.
