Percentage Price Oscillator (PPO) - indicador para MetaTrader 4

Autor: Tom Balfe

Percentage Price Oscillator se calcula como la diferencia entre las ЕМА corta y larga, dividida por la EMA corta.

  • Muestra con mayor precisión las señales de divergencia entre los precios y el valor del oscilador.
  • Destaca con mayor detalle los extremos de los precios, sus movimientos son más dinámicos.
Sigue la formula: (FastEMA-SlowEMA)/SlowEMA


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7968

