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PPO_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Tom Balfe
Обычный осциллятор, с расчётом по формуле:
PPO=(FastEMA-SlowEMA)/SlowEMA
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 08.03.2008.
Рис.1. Индикатор PPO_Cloud
Индикатор Normalized_Volume_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_PFE_Extr
Пробойная торговая система Exp_PFE_Extr, построенная на основе сигналов осциллятора PFE.
Индикатор i-CAiChannel_System_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Login To Trade Account
Данная библиотека позволяет автоматизировать процесс подключения к торговому серверу после возникновения ошибки "Account disable".