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Индикаторы

PPO_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2428
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Tom Balfe

Обычный осциллятор, с расчётом по формуле:

PPO=(FastEMA-SlowEMA)/SlowEMA

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 08.03.2008.

Рис.1. Индикатор PPO_Cloud

Рис.1. Индикатор PPO_Cloud

Normalized_Volume_Oscillator_HTF Normalized_Volume_Oscillator_HTF

Индикатор Normalized_Volume_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_PFE_Extr Exp_PFE_Extr

Пробойная торговая система Exp_PFE_Extr, построенная на основе сигналов осциллятора PFE.

i-CAiChannel_System_Digit_HTF i-CAiChannel_System_Digit_HTF

Индикатор i-CAiChannel_System_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Login To Trade Account Login To Trade Account

Данная библиотека позволяет автоматизировать процесс подключения к торговому серверу после возникновения ошибки "Account disable".