Реальный автор:

Tom Balfe

Обычный осциллятор, с расчётом по формуле:

PPO=(FastEMA-SlowEMA)/SlowEMA

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 08.03.2008.

Рис.1. Индикатор PPO_Cloud