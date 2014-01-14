Descripcion:

Asesor Experto utilizando el indicador de tendencia TrendContinuation. La señal se forma cuando una barra se cierra si hay cambio de dirección del indicador definido por el cambio de color.

Colocar el fichero compilado TrendContinuation.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Debe ser considerado que el archivo de la libería TradeAlgorithms.mqh está diseñado para usar EA's por brokers que ofrecen spread distinto de cero y capacidad para establecer Stop Loss y Take Profit y simultáneamente abrir una posición. Otras variantes de esta librería pueden descargarse de https://www.mql5.com/es/code/1578.

Los parámetros de entrada por defecto del EA que se han utilizado durante las pruebas, se muestra a continuación. Stop Loss y Take Profit no han sido utilizados durante las pruebas.

Fig. 1. Las instancias del histórico de ofertas en el gráfico

Resultados de las pruebas para el 2011 con EURUSD H4:

Fig. 2. Tabla de resultados de las pruebas