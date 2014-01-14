CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_TrendContinuation - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1051
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
exp_trendcontinuation.mq5 (8.36 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
tradealgorithms.mqh (59.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
trendcontinuation.mq5 (8.95 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Descripcion:

Asesor Experto utilizando el indicador de tendencia TrendContinuation. La señal se forma cuando una barra se cierra si hay cambio de dirección del indicador definido por el cambio de color.

Colocar el fichero compilado TrendContinuation.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Debe ser considerado que el archivo de la libería TradeAlgorithms.mqh está diseñado para usar EA's por brokers que ofrecen spread distinto de cero y capacidad para establecer Stop Loss y Take Profit y simultáneamente abrir una posición. Otras variantes de esta librería pueden descargarse de https://www.mql5.com/es/code/1578.

Los parámetros de entrada por defecto del EA que se han utilizado durante las pruebas, se muestra a continuación. Stop Loss y Take Profit no han sido utilizados durante las pruebas.

Fig. 1. Las instancias de la historia de ofertas en el gráfico.

Fig. 1. Las instancias del histórico de ofertas en el gráfico

 Resultados de las pruebas para el 2011 con EURUSD H4:

Fig. 2. Tabla de resultados de las pruebas

Fig. 2. Tabla de resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1596

Experto Señal de Rango Más Estrecho Experto Señal de Rango Más Estrecho

Asesor Experto que funciona sobre el avance del rango definido por las señales del indicador Señal de Rango Más Estrecho (Narrowest Range Signal). Manejo de las órdenes stop.

QQECloud QQECloud

El QQECloud es un indicador de evaluación cuantitativa y cualitativa basado en cálculos más complejos de los indicadores RSI suavizados.

ColorJJRSX ColorJJRSX

Smoother Relative Strength Index.

Pinbar Detector Pinbar Detector

El indicador que fija las Pin Bars en el gráfico