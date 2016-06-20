Expert Advisor der den TrendContinuation Trend Indikator verwendet. Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn eine Richtungsänderung des Indikators auftritt, die durch eine Farbänderung definiert ist.

Speichern Sie die compilierte TrendContinuation.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können von https://www.mql5.com/en/code/1578 herunter geladen werden.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Eine Folge von historischen Trades am Chart

Testergebnisse für 2011 für EURUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse