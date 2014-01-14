Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TrendСontinuation - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Doc Gaines
Descripcion:
Las tendencias indican un componente importante del mercado. Ciertamente se deberían poder definir. Sin embargo, no es suficiente con definir la tendencia. También es importante definir la dirección de la tendencia actual. Aunque las tendencias nos ayudan a ganar más dinero en periodos de tiempo cortos, también ayudan "rápidamente" perderlos, si su posición está abierta contra el mercado. Para evitar tales situaciones el autor desarrolló un "factor de continuación de tendencia" (TCF). Este indicador se crea para determinar la tendencia y su dirección.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base el 16.10.2007.
Fig.1 El indicador TrendСontinuation
