Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_TrendContinuation - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3182
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт с использованием трендового индикатора TrendContinuation. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направление тренда индикатора, определяемое по изменению цвета.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TrendContinuation.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки стоплосса и тейкпрофита одновременно с открыванием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по адресу https://www.mql5.com/ru/code/1578.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на EURUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Более гладкий Relative Strength Index, в котором используются альтернативные алгоритмы усреднения JMA и ультралинейный, что позволило сделать этот индикатор более предсказуемым.Pinbar Detector
Индикатор, фиксирующий пин-бары на графике
Эксперт на пробой диапазона, определяемого сигналами индикатора Narrowest Range Signal. Работает стоп-ордерами.QQECloud
QQECloud - индикатор количественно-качественной оценки, основаный на довольно сложных вычислениях сглаженных индикаторов RSI.