Experto Señal de Rango Más Estrecho - Asesor Experto para MetaTrader 5
- 1448
Publicado:
Actualizado:
El Asesor Experto es bastante sencillo.
- en la formación de la señal del indicador, en los límites superior e inferior del rango, se establecen órdenes Buy-Stop y Sell-Stop. Take Profit se especifica en los parámetros de entrada, y StopLoss es el límite opuesto del rango.
- si no se dispara ninguna orden y se recibe una nueva señal, las órdenes antiguas se eliminan y se establecen órdenes con las nuevas señales.
- cuando una de las órdenes se dispara, se borra la orden opuesta. La posición disponible se cerrará con Stop Loss o Take Profit (cuando hay una posición, las señales del indicador no se comprueban).
Descarga e instala Narrowest Range Signal en la carpeta MetaTrader 5\MQL5\Indicators.
Parámetros:
- Barras del Rango - número de barras para el cálculo del rango (la barra actual).
- Comprobar Periodo - período de detección del rango mínimo.
- Margen de la orden, desde High/Low - distancia en pips entre los límites superior e inferior del rango para establecer órdenes stop.
- Modo MM - modo de gestión del dinero. Hay dos variantes: 1) lote fijo, 2) porcentaje fijo del margen libre (en este caso, es equivalente a un porcentaje fijo del depósito).
- Volumen (Lote o porcentaje) - volumen de la orden. Dependiendo del parámetro anterior, es el tamaño del lote o bien el valor porcentual.
Ejecutando pruebas en EURUSD H4 desde enero de 2012 hasta ahora (marzo de 2013), con un depósito de $10.000:
1. Lote fijo (0.5):
2. Porcentaje fijo (5%):
Notas:
- Las dos pruebas se adjuntan en el archivo.
- Este Asesor Experto es más la exposición de una idea que un instrumento para trabajar en una cuenta real. En otras palabras, el Asesor Experto trabaja normalmente en tiempo real pero, por ejemplo, no hay comprobaciones de la orden o de las correcciones del Take Profit y el Stop Loss (suponiendo que se va a trabajar en marcos de tiempo grandes donde el Stop Loss no puede ser inferior al nivel de parada, y donde no tiene sentido definir un Take Profit demasiado pequeño).
