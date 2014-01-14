El Asesor Experto es bastante sencillo.

en la formación de la señal del indicador, en los límites superior e inferior del rango, se establecen órdenes Buy-Stop y Sell-Stop. Take Profit se especifica en los parámetros de entrada, y StopLoss es el límite opuesto del rango.



si no se dispara ninguna orden y se recibe una nueva señal, las órdenes antiguas se eliminan y se establecen órdenes con las nuevas señales.

cuando una de las órdenes se dispara, se borra la orden opuesta. La posición disponible se cerrará con Stop Loss o Take Profit (cuando hay una posición, las señales del indicador no se comprueban).

Descarga e instala Narrowest Range Signal en la carpeta MetaTrader 5\MQL5\Indicators.



Parámetros:

Barras del Rango - número de barras para el cálculo del rango (la barra actual).

- número de barras para el cálculo del rango (la barra actual). Comprobar Periodo - período de detección del rango mínimo.

- período de detección del rango mínimo. Margen de la orden, desde High/Low - distancia en pips entre los límites superior e inferior del rango para establecer órdenes stop.



- distancia en pips entre los límites superior e inferior del rango para establecer órdenes stop. Modo MM - modo de gestión del dinero. Hay dos variantes: 1) lote fijo, 2) porcentaje fijo del margen libre (en este caso, es equivalente a un porcentaje fijo del depósito).



- modo de gestión del dinero. Hay dos variantes: 1) lote fijo, 2) porcentaje fijo del margen libre (en este caso, es equivalente a un porcentaje fijo del depósito). Volumen (Lote o porcentaje) - volumen de la orden. Dependiendo del parámetro anterior, es el tamaño del lote o bien el valor porcentual.



Ejecutando pruebas en EURUSD H4 desde enero de 2012 hasta ahora (marzo de 2013), con un depósito de $10.000:



1. Lote fijo (0.5):

2. Porcentaje fijo (5%):







Notas: