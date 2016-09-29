コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_TrendContinuation - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
806
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
exp_trendcontinuation.mq5 (8.36 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (59.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
trendcontinuation.mq5 (8.95 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

TrendContinuationトレンド指標を使ったエキスパートアドバイザー。シグナルは、バーが閉じるときに色の変化によって定義された指標の方向の変化があった場合に形成されます。

コンパイルされたTrendContinuation.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値オプション設定のために設計されていることにご注意ください。 ライブラリの他のバリアントはhttps://www.mql5.com/en/code/1578からダウンロードできます。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス

 H4での2011のEURUSDのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1596

