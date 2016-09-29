無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_TrendContinuation - MetaTrader 5のためのエキスパート
TrendContinuationトレンド指標を使ったエキスパートアドバイザー。シグナルは、バーが閉じるときに色の変化によって定義された指標の方向の変化があった場合に形成されます。
コンパイルされたTrendContinuation.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値オプション設定のために設計されていることにご注意ください。 ライブラリの他のバリアントはhttps://www.mql5.com/en/code/1578からダウンロードできます。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの決済履歴のインスタンス
H4での2011のEURUSDのテスト結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1596
