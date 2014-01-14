CodeBaseSeções
Exp_TrendContinuation - expert para MetaTrader 5

Expert Advisor baseado no indicador de tendência TrendContinuation. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando há uma mudança na direção do indicador (mudança de cor).

Coloque o arquivo compilado TrendContinuation.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Deve ser considerar que a arquivo de biblioteca TradeAlgorithms.mqh foi designado para usar com Expert Advisors pelos brokers que oferecem spread diferente de zero e capazes de definir Stop Loss e Take Profit na abertura simultânea da posição. Outras variantes dessa biblioteca podem ser baixadas em https://www.mql5.com/pt/code/1578.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

 Resultados do teste para o par EURUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1596

