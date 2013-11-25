请观看如何免费下载自动交易
Exp_TrendContinuation - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1700
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
交易系统采用 TrendContinuation 趋势指标。在柱线收盘时，如果指标的方向改变 (颜色改变)，产生执行交易的信号。
放置 TrendContinuation.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
考虑 TradeAlgorithms.mqh 库文件的设计目的是用于 EA，且交易平台使用 非零点差 ，以及能够在开仓时同时设置止损和止盈 。这个库文件的其它变种可以从 https://www.mql5.com/zh/code/1578下载。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的成交历史实例。
测试结果 从 2011 品种 EURUSD H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1596
