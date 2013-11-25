代码库部分
Exp_TrendContinuation - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
1700
(26)
exp_trendcontinuation.mq5 (14.23 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (101.76 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
trendcontinuation.mq5 (14.58 KB) 预览
交易系统采用 TrendContinuation 趋势指标。在柱线收盘时，如果指标的方向改变 (颜色改变)，产生执行交易的信号。

放置 TrendContinuation.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

考虑 TradeAlgorithms.mqh 库文件的设计目的是用于 EA，且交易平台使用 非零点差 ，以及能够在开仓时同时设置止损和止盈 。这个库文件的其它变种可以从 https://www.mql5.com/zh/code/1578下载。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

 测试结果 从 2011 品种 EURUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1596

