Descripcion:

Smoother Relative Strength Index en el que se algoritmos alternativos de media como JMA y ultralineal y que se utilizan para que este indicador sea más predecible.

La dirección de la tendencia está definida por el color del indicador. Fuertes tendencias del color del histograma en color verde lechuga o color rojo, tendencias débiles - en colores marrón y verdes. La fuerza de tendencia está definida por el valor de la barra de histograma en relación con el alto nivel y los niveles de avance de bajo nivel en los parámetros de entrada del indicador.

Parámetro de entrada del indicador:

input uint JurXPeriod= 8 ; input uint JMAPeriod= 3 ; input int JMAPhase= 100 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input IndStyle Style=COLOR_HISTOGRAM; input int HighLevel=+ 20 ; input int MiddleLevel= 0 ; input int LowLevel=- 20 ;

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".

Fig.1 El indicador ColorJJRSX