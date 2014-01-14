CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorJJRSX - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1110
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
colorjjrsx.mq5 (10.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Descripcion:

Smoother Relative Strength Index en el que se algoritmos alternativos de media como JMA y ultralineal y que se utilizan para que este indicador sea más predecible.

La dirección de la tendencia está definida por el color del indicador. Fuertes tendencias del color del histograma en color verde lechuga o color rojo, tendencias débiles - en colores marrón y verdes. La fuerza de tendencia está definida por el valor de la barra de histograma en relación con el alto nivel y los niveles de avance de bajo nivel en los parámetros de entrada del indicador.

Parámetro de entrada del indicador:

//+----------------------------------------+
//| PARAMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR    |
//+----------------------------------------+
input uint JurXPeriod=8;              // JurX periodo
input uint JMAPeriod=3;               // JMA periodo
input int JMAPhase=100;               // Parámetros de las medias del JMA
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Comstante de precio
input int Shift=0;                    // Desplazamiento horizontal del indicador en barras
input IndStyle Style=COLOR_HISTOGRAM; // Estilo de visulaización del JJRSX
input int HighLevel=+20;              // Nivel superior de activación
input int MiddleLevel=0;              // Medio del rango
input int LowLevel=-20;               // Nivel inferior de activación 

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".

Fig.1 El indicador ColorJJRSX

Fig.1 El indicador ColorJJRSX

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1594

Exp_TrendContinuation Exp_TrendContinuation

Asesor Experto utilizando el indicador de tendencia TrendContinuation.

Experto Señal de Rango Más Estrecho Experto Señal de Rango Más Estrecho

Asesor Experto que funciona sobre el avance del rango definido por las señales del indicador Señal de Rango Más Estrecho (Narrowest Range Signal). Manejo de las órdenes stop.

Pinbar Detector Pinbar Detector

El indicador que fija las Pin Bars en el gráfico

SelfGenerator SelfGenerator

Este script genera un archivo con su código fuente (solución del programa clásico en MQL5). Puede ser útil para el estudio de algoritmos y programación.