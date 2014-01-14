Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorJJRSX - indicador para MetaTrader 5
Descripcion:
Smoother Relative Strength Index en el que se algoritmos alternativos de media como JMA y ultralineal y que se utilizan para que este indicador sea más predecible.
La dirección de la tendencia está definida por el color del indicador. Fuertes tendencias del color del histograma en color verde lechuga o color rojo, tendencias débiles - en colores marrón y verdes. La fuerza de tendencia está definida por el valor de la barra de histograma en relación con el alto nivel y los niveles de avance de bajo nivel en los parámetros de entrada del indicador.
Parámetro de entrada del indicador:
//+----------------------------------------+ //| PARAMETROS DE ENTRADA DEL INDICADOR | //+----------------------------------------+ input uint JurXPeriod=8; // JurX periodo input uint JMAPeriod=3; // JMA periodo input int JMAPhase=100; // Parámetros de las medias del JMA input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Comstante de precio input int Shift=0; // Desplazamiento horizontal del indicador en barras input IndStyle Style=COLOR_HISTOGRAM; // Estilo de visulaización del JJRSX input int HighLevel=+20; // Nivel superior de activación input int MiddleLevel=0; // Medio del rango input int LowLevel=-20; // Nivel inferior de activación
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".
Fig.1 El indicador ColorJJRSX
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1594
