Autor real:

EarnForex

Descripcion:

El indicador que fija las Pin Bars en el gráfico. Puedes leer acerca de las Pin Bars aquí.

El patrón de Pin Bar consta de tres barras: "ojo izquierdo", "nariz" y "ojo derecho". El "ojo izquierdo" debe ser la barra creciente para el Pin Bar bajista o barra decreciente para el Pin Bar alcista. "Nariz" debe de abrirse y cerrarse dentro del "ojo izquierdo", pero su máximo (o mínimo para el patrón alcista) debe protuberate lejos del máximo (o mínimo) del ojo izquierdo. Los niveles de apertura y cierre de la "nariz" deben estar ubicados en el cuarto superior de la barra:

Fig.1 Patrón Pin Bar

Una condición adicional para un buen patrón es la presencia de líneas de soporte y resistencia fuerte detrás de los "ojos" o cerca de la punta de la "nariz". Con niveles más fuertes, más exacto el patrón.

Condiciones de entrada:

Un punto de entrada agresivo es el retroceso de precio del nivel de cierre del "ojo izquierdo".

Un punto conservador es el precio que cae por debajo del nivel de "nariz" (más alto para el patrón alcista).

Condiciones de salida:

Conservative Stop Loss can be set behind the proximate support/resistance level and "eyes". Sería un enfoque menos conservador colocar el Stop Loss en la punta de la "nariz" (este caso afecta la relación beneficio/riesgo).

Puede establecerse un Take Profit conservador inmediatamente detrás de los mínimos del "ojo izquierdo" (máximo, para el patrón alcista). El nivel agresivo de Take Profit puede establecerse en el siguiente nivel de soporte y resistencia.



Parámetro de entrada del indicador:

input bool UseAlerts= true ; input bool UseEmailAlerts= false ; input double MaxNoseBodySize = 0.33 ; input double NoseBodyPosition = 0.4 ; input bool LeftEyeOppositeDirection= true ; input bool NoseSameDirection= false ; input bool NoseBodyInsideLeftEyeBody= false ; input double LeftEyeMinBodySize= 0.1 ; input double NoseProtruding= 0.5 ; input double NoseBodyToLeftEyeBody= 1 ; input double NoseLengthToLeftEyeLength= 0 ; input double LeftEyeDepth= 0.1 ;

Fig.2 Indicador Pinbar Detector