Pinbar Detector - indicador para MetaTrader 5
- 2670
Descripcion:
El indicador que fija las Pin Bars en el gráfico. Puedes leer acerca de las Pin Bars aquí.
El patrón de Pin Bar consta de tres barras: "ojo izquierdo", "nariz" y "ojo derecho". El "ojo izquierdo" debe ser la barra creciente para el Pin Bar bajista o barra decreciente para el Pin Bar alcista. "Nariz" debe de abrirse y cerrarse dentro del "ojo izquierdo", pero su máximo (o mínimo para el patrón alcista) debe protuberate lejos del máximo (o mínimo) del ojo izquierdo. Los niveles de apertura y cierre de la "nariz" deben estar ubicados en el cuarto superior de la barra:
Fig.1 Patrón Pin Bar
Una condición adicional para un buen patrón es la presencia de líneas de soporte y resistencia fuerte detrás de los "ojos" o cerca de la punta de la "nariz". Con niveles más fuertes, más exacto el patrón.
Condiciones de entrada:
- Un punto de entrada agresivo es el retroceso de precio del nivel de cierre del "ojo izquierdo".
- Un punto conservador es el precio que cae por debajo del nivel de "nariz" (más alto para el patrón alcista).
Condiciones de salida:
- Conservative Stop Loss can be set behind the proximate support/resistance level and "eyes". Sería un enfoque menos conservador colocar el Stop Loss en la punta de la "nariz" (este caso afecta la relación beneficio/riesgo).
- Puede establecerse un Take Profit conservador inmediatamente detrás de los mínimos del "ojo izquierdo" (máximo, para el patrón alcista). El nivel agresivo de Take Profit puede establecerse en el siguiente nivel de soporte y resistencia.
Parámetro de entrada del indicador:
input bool UseAlerts=true; // El permiso para alertas input bool UseEmailAlerts=false; // El permiso para alertas por correo electrónico input double MaxNoseBodySize = 0.33; // proporción máxima permitida del cuerpo de la nariz frente a toda la longitud de la barra input double NoseBodyPosition = 0.4; // posición extrema del cuerpo de la Nariz dentro de la barra. La parte superior es para la figura alcista, la inferior es para el bajista input bool LeftEyeOppositeDirection=true; // El Ojo izquierdo debe ser bajista para el Pin Bar alcista y alcista para el Pin Bar bajista input bool NoseSameDirection=false; // Nariz debe ser de la misma dirección que la propia figura input bool NoseBodyInsideLeftEyeBody=false; // Cuerpo de la Nariz debe ser colocado en el cuerpo del Ojo izquierdo input double LeftEyeMinBodySize=0.1; // Tamaño mínimo del cuerpo del Ojo izquierdo relativo a la longitud de la barra input double NoseProtruding=0.5; // protuberancia mínimo de la Nariz en relación a la longitud de barras input double NoseBodyToLeftEyeBody=1; // Tamaño máximo del cuerpo de la Nariz relativo al cuerpo del ojo izquiero input double NoseLengthToLeftEyeLength=0; // mínimo longitud de la Nariz relativa al ojo izquierdo input double LeftEyeDepth=0.1; // profundidad mínima del Ojo izquierdo relativo a su longitud. Profundidad — longitud de la parte de la barra detrás de Nariz
Fig.2 Indicador Pinbar Detector
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1595
