ColorJJRSX - Indikator für den MetaTrader 5
Glatterer Relative Stärke Index in dem alternative Algorithmen der Mittelung wie JMA und ultralinear verwendet werden, die diesen Indikator besser voraussagbar machen.
Die Trendrichtung wird durch die Farbe des Indikator definiert. Starke Trends färben das Histogramm in türkiser oder roter Farbe ein, schwache Trends in braun und grün. Trend-Stärke wird durch den Histogrammbalkenwert im Vergleich zu den HighLevel und den LowLevel Ausbruchslevels im Eingabeparameter des Indikators definiert.
Indikator Eingabeparameter:
//+-----------------------------------+ //| INDIKATOR Eingabeparameter | //+-----------------------------------+ input uint JurXPeriod=8; // JurX Periode input uint JMAPeriod=3; // JMA Periode input int JMAPhase=100; // JMA Mittelungs-Parameter input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;// Preiskonstante input int Shift=0; // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken input IndStyle Style=COLOR_HISTOGRAM; // Stil der JJRSX Anzeige input int HighLevel=+20; // Oberer Level für Auslösung input int MiddleLevel=0; // Mitte des Bereichs input int LowLevel=-20; // Unterer Level für Auslösung
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der ColorJJRSX Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1594
