Indikatoren

ColorJJRSX - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
856
(25)
colorjjrsx.mq5 (10.19 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
Glatterer Relative Stärke Index in dem alternative Algorithmen der Mittelung wie JMA und ultralinear verwendet werden, die diesen Indikator besser voraussagbar machen.

Die Trendrichtung wird durch die Farbe des Indikator definiert. Starke Trends färben das Histogramm in türkiser oder roter Farbe ein, schwache Trends in braun und grün. Trend-Stärke wird durch den Histogrammbalkenwert im Vergleich zu den HighLevel und den LowLevel Ausbruchslevels im Eingabeparameter des Indikators definiert.

Indikator Eingabeparameter:

//+-----------------------------------+
//| INDIKATOR Eingabeparameter        |
//+-----------------------------------+
input uint JurXPeriod=8;              // JurX Periode
input uint JMAPeriod=3;               // JMA Periode
input int JMAPhase=100;               // JMA Mittelungs-Parameter
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;// Preiskonstante
input int Shift=0;                    // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken
input IndStyle Style=COLOR_HISTOGRAM; // Stil der JJRSX Anzeige
input int HighLevel=+20;              // Oberer Level für Auslösung
input int MiddleLevel=0;              // Mitte des Bereichs
input int LowLevel=-20;               // Unterer Level für Auslösung

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der ColorJJRSX Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1594

