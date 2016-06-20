Glatterer Relative Stärke Index in dem alternative Algorithmen der Mittelung wie JMA und ultralinear verwendet werden, die diesen Indikator besser voraussagbar machen.

Die Trendrichtung wird durch die Farbe des Indikator definiert. Starke Trends färben das Histogramm in türkiser oder roter Farbe ein, schwache Trends in braun und grün. Trend-Stärke wird durch den Histogrammbalkenwert im Vergleich zu den HighLevel und den LowLevel Ausbruchslevels im Eingabeparameter des Indikators definiert.

Indikator Eingabeparameter:

input uint JurXPeriod= 8 ; input uint JMAPeriod= 3 ; input int JMAPhase= 100 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input IndStyle Style=COLOR_HISTOGRAM; input int HighLevel=+ 20 ; input int MiddleLevel= 0 ; input int LowLevel=- 20 ;

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der ColorJJRSX Indikator