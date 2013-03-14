CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ColorJJRSX - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3270
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Более гладкий Relative Strength Index, в котором используются альтернативные алгоритмы усреднения JMA и ультралинейный, что позволило сделать этот индикатор более предсказуемым.

Направление тренда определяется цветом индикатора. Сильные тренды окрашивают гистограмму в салатовый или красный цвет, слабые - в коричневый и зеленый. Сила тренда определяется величиной бара гистограммы по отношению к пробойным уровням HighLevel и LowLevel во входных параметрах индикатора.

Входные параметры индикатора:

//+------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора             |
//+------------------------------------------+
input uint JurXPeriod=8;              // Период JurX
input uint JMAPeriod=3;               // Период JMA
input int JMAPhase=100;               // Параметр усреднения JMA
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Ценовая константа
input int Shift=0;                    // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input IndStyle Style=COLOR_HISTOGRAM; // Стиль отображения JJRSX
input int HighLevel=+20;              // Верхний уровень срабатывания
input int MiddleLevel=0;              // Середина диапозона
input int LowLevel=-20;               // Нижний уровень срабатывания

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор ColorJJRSX

Рис.1 Индикатор ColorJJRSX

Pinbar Detector Pinbar Detector

Индикатор, фиксирующий пин-бары на графике

ColorJCCX ColorJCCX

Более гладкий Commodity Chanel Index.

Exp_TrendContinuation Exp_TrendContinuation

Эксперт с использованием трендового индикатора TrendContinuation.

Narrowest Range Signal Expert Narrowest Range Signal Expert

Эксперт на пробой диапазона, определяемого сигналами индикатора Narrowest Range Signal. Работает стоп-ордерами.