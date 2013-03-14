Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorJJRSX - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3270
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Более гладкий Relative Strength Index, в котором используются альтернативные алгоритмы усреднения JMA и ультралинейный, что позволило сделать этот индикатор более предсказуемым.
Направление тренда определяется цветом индикатора. Сильные тренды окрашивают гистограмму в салатовый или красный цвет, слабые - в коричневый и зеленый. Сила тренда определяется величиной бара гистограммы по отношению к пробойным уровням HighLevel и LowLevel во входных параметрах индикатора.
Входные параметры индикатора:
//+------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+------------------------------------------+ input uint JurXPeriod=8; // Период JurX input uint JMAPeriod=3; // Период JMA input int JMAPhase=100; // Параметр усреднения JMA input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Ценовая константа input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах input IndStyle Style=COLOR_HISTOGRAM; // Стиль отображения JJRSX input int HighLevel=+20; // Верхний уровень срабатывания input int MiddleLevel=0; // Середина диапозона input int LowLevel=-20; // Нижний уровень срабатывания
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор ColorJJRSX
Индикатор, фиксирующий пин-бары на графикеColorJCCX
Более гладкий Commodity Chanel Index.
Эксперт с использованием трендового индикатора TrendContinuation.Narrowest Range Signal Expert
Эксперт на пробой диапазона, определяемого сигналами индикатора Narrowest Range Signal. Работает стоп-ордерами.