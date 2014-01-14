Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ColorJJRSX - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1332
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Smoother Relative Strength Index utiliza algoritmos de média alternativos tais como JMA e ultra linear deixando este indicador mais previsível.
A direção da tendência é definida pela cor do indicador. Tendências fortes colorem o histograma nas cores verde alface e vermelho, nas fracas elas são coloridas de marrom e verde. A força da tendência é definida pelo valor da barra do histograma em relação ao rompimento dos níveis superior e inferior nos parâmetros de entrada do indicador.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+------------------------------------+ //| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR | //+------------------------------------+ input uint JurXPeriod=8; // Período de JurX input uint JMAPeriod=3; // Período de JMA input int JMAPhase=100; // Parâmetro médio de JMA input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Constante de preço input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras input IndStyle Style=COLOR_HISTOGRAM; // Estilo de JJRSX input int HighLevel=+20; // Ativação do nível superior input int MiddleLevel=0; // Nível médio input int LowLevel=-20; // Ativação do nível inferior
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador ColorJJRSX
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1594
Range Expansion Index (REI) é um oscilador que mede a taxa de mudança do preço e os sinais sobre as áreas sobre-compradas/sobrevendidas quando o preço mostra fraqueza ou força.Exp_TrendContinuation
Expert Advisor baseado no indicador de tendência TrendContinuation.
O Swing Index é uma expressão matemática da atividade de operações para as últimas duas barras.Pinbar Detector
Indicador que corrige as Barras Pin do gráfico.