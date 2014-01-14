O Smoother Relative Strength Index utiliza algoritmos de média alternativos tais como JMA e ultra linear deixando este indicador mais previsível.

A direção da tendência é definida pela cor do indicador. Tendências fortes colorem o histograma nas cores verde alface e vermelho, nas fracas elas são coloridas de marrom e verde. A força da tendência é definida pelo valor da barra do histograma em relação ao rompimento dos níveis superior e inferior nos parâmetros de entrada do indicador.

Parâmetros de entrada do indicador:

input uint JurXPeriod= 8 ; input uint JMAPeriod= 3 ; input int JMAPhase= 100 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input IndStyle Style=COLOR_HISTOGRAM; input int HighLevel=+ 20 ; input int MiddleLevel= 0 ; input int LowLevel=- 20 ;

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador ColorJJRSX