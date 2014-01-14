CodeBaseSeções
Indicadores

ColorJJRSX - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
colorjjrsx.mq5 (10.19 KB)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB)
O Smoother Relative Strength Index utiliza algoritmos de média alternativos tais como JMA e ultra linear deixando este indicador mais previsível.

A direção da tendência é definida pela cor do indicador. Tendências fortes colorem o histograma nas cores verde alface e vermelho, nas fracas elas são coloridas de marrom e verde. A força da tendência é definida pelo valor da barra do histograma em relação ao rompimento dos níveis superior e inferior nos parâmetros de entrada do indicador.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+------------------------------------+
//| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR |
//+------------------------------------+
input uint JurXPeriod=8;              // Período de JurX
input uint JMAPeriod=3;               // Período de JMA
input int JMAPhase=100;               // Parâmetro médio de JMA
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Constante de preço
input int Shift=0;                    // Deslocamento horizontal do indicador em barras
input IndStyle Style=COLOR_HISTOGRAM; // Estilo de JJRSX
input int HighLevel=+20;              // Ativação do nível superior
input int MiddleLevel=0;              // Nível médio
input int LowLevel=-20;               // Ativação do nível inferior

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador ColorJJRSX

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1594

