JMAとウルトラリニアのような異なった平均化アルゴリズムを使って混沌さを減らしたSmoother Relative Strength Index（より滑らかな相対力指数）。

動向の方向は、指標の色によって定義されています。強い動向はヒストグラムをレタス緑または赤、弱い動向は茶色と緑で着色します。トレンドの強さは、指標入力パラメータのHighLevelとLowLevelブレイクスルーレベルに相対したヒストグラムバーの値定義されます。

指標の入力パラメータ：

input uint JurXPeriod= 8 ; input uint JMAPeriod= 3 ; input int JMAPhase= 100 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input IndStyle Style=COLOR_HISTOGRAM; input int HighLevel=+ 20 ; input int MiddleLevel= 0 ; input int LowLevel=- 20 ;

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います（terminal_data_folder\MQL5\Includeへのコピーが必要）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 ColorJJRSX指標