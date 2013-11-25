代码库部分
平滑相对强度指数的平均算法，可在诸如 JMA 和 ultralinear 间轮换，让这个指标更加可预测。

趋势方向由指标的颜色定义。强趋势在直方图中为生菜绿色或红色，弱趋势是棕色和绿色。趋势强度定义，是指标直方图的柱线值相对突破水平 HighLevel 和 LowLevel (指标输入参数) 的数值。

指标输入参数:

//+-----------------------------------+
//| Indicator input parameters        |
//+-----------------------------------+
input uint JurXPeriod=8;              // JurX 周期
input uint JMAPeriod=3;               // JMA 周期
input int JMAPhase=100;               // JMA 平均参数
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 价格常量
input int Shift=0;                    // 指标水平平移
input IndStyle Style=COLOR_HISTOGRAM; // JJRSX 显示风格
input int HighLevel=+20;              // 上边界触发水平
input int MiddleLevel=0;              // 中级范围
input int LowLevel=-20;               // 下边界触发水平

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1 ColorJJRSX 指标

图例.1 ColorJJRSX 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1594

