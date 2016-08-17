Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso del canal PChannel_System, con la posibilidad de redondear los niveles del canal en la cantidad nesaria de grados y representación de los últimos niveles de ruptura del canal en forma de etiquetas de precio. El grado de redondeo se determina con la variable de entrada del indicador Digit :



input uint Digit=2;

Al salir el precio del canal gris, la barra adquirirá el color que corresponda a la dirección de la tendencia. El color azul significará el crecimiento del activo financiero, y el rojo su disminución. Los colores llamativos se corresponden con la coincidencia de la dirección de la vela y de la tendencia, y los oscuros con la situación cuando la dirección de la vela es opuesta a la de la tendencia.

Fig. 1. Indicador PChannel_System_Digit