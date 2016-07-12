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Индикаторы

PChannel_System_Digit - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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1918
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала PChannel_System, с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и отображением последних пробойных уровней канала в виде ценовых меток. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :

input uint Digit=2; //количество разрядов округления

При выходе цены из серого канала бар оказывается окрашенным в цвет, соответствующий направлению тренда. Синий — рост финансового актива, красный — его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.

Рис.1. Индикатор PChannel_System_Digit

Рис.1. Индикатор PChannel_System_Digit

PChannel_System_HTF PChannel_System_HTF

Индикатор PChannel_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Donchian_Channels_System_HTF Donchian_Channels_System_HTF

Индикатор Donchian_Channels_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

WmiVol_Pluse WmiVol_Pluse

Индикатор внутридневной волатильности без запаздывания.

PriceDistribution PriceDistribution

Вертикальная гистограмма с распределением цен.