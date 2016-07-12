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PChannel_System_Digit - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала PChannel_System, с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и отображением последних пробойных уровней канала в виде ценовых меток. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :
input uint Digit=2; //количество разрядов округления
При выходе цены из серого канала бар оказывается окрашенным в цвет, соответствующий направлению тренда. Синий — рост финансового актива, красный — его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.
Рис.1. Индикатор PChannel_System_Digit
Индикатор PChannel_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Donchian_Channels_System_HTF
Индикатор Donchian_Channels_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор внутридневной волатильности без запаздывания.PriceDistribution
Вертикальная гистограмма с распределением цен.